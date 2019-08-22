أخبار مصر | الحكومة: نحقق حاليا أعلى معدلات إنتاج غاز في تاريخ مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحكومة: نحقق حاليا أعلى معدلات إنتاج غاز في تاريخ مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الاسبوعي، من مقر مجلس الوزراء، بمدينة العلمين الجديدة، حيث تم مناقشة واستعراض عدد من الموضوعات والملفات الاجتماعية والاقتصادية.

وأكد وزير البترول خلال الاجتماع أننا نحقق حالياً أعلى معدلات إنتاج في الغاز في تاريخ مصر، مشيراً إلي أن إنتاج حقل ظهر وصل إلي 2,7 مليار قدم مكعبة يومياً، قبل الموعد المخطط له في خطة تنمية الحقل بنحو 4 اشهر، وذلك بعد الانتهاء من وضع الخط البحري الثاني بقطر 30 بوصة وطول 215 كم، وإدخاله الخدمة في منتصف أغسطس الحالي، والذي يربط آبار الجزء الجنوبي من حقل ظهر علي الإنتاج، ليصل بذلك عدد الآبار المنتجة حالياً إلي 12 بئراً، منوهاً إلي أن الإنتاج الحالي لحقل ظهر يمثل 8 اضعاف الإنتاج خلال نحو عامين منذ بدء باكورة إنتاج الحقل في ديسمبر 2017.

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وفيما يتعلق بأعمال البحث والاستكشاف، أشار وزير البترول إلى أنه يتم القيام بالكثير من تلك الاعمال خلال هذه الفترة، منوهاً إلى أنه جارٍ التعاقد علي المزيد منها خلال الفترة القادمة.

وخلال الاجتماع أشار وزير الزراعة إلى أن هناك زيادة في متوسط إنتاجية فدان البطاطس بنحو طن وربع عن العام الماضي، منوهاً إلي أن المساحة المزروعة هذا العام تزيد عن العام الماضي، مضيفاً أنه يتم التنسيق بين عدد من الجهات حالياً لتسويق الفائض من المنتجات الزراعية المختلفة عن السوق المحلية، بالإضافة إلي البدء في إنتاج التقاوي التي نحتاجها.

ومن جانبه، أوضح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة خلال الاجتماع أنه في إطار تعزيز أوجه التعاون الدولية في مجال الطاقة، فأننا نركز حالياً مع دول الجوار علي الربط الكهربائي، والعمل على الانتهاء منه في أسرع وقت، وصولاً لجعل مصر مركزاً اقليمياً للطاقة في منطقة شرق المتوسط.