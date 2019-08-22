أخبار مصر | الحكومة تنفي ١٢ شائعة في ١٣ يوم (فيديو جراف)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحكومة تنفي ١٢ شائعة في ١٣ يوم (فيديو جراف) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فيديو جراف لتوضيح عدد من الموضوعات المثيرة للجدل التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي والإخبارية خلال الأيام الماضية.

وذلك بناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واستمراراً لجهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء, في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، حيث تم رصد عدد من الشائعات والموضوعات التالية خلال الفترة (من 9 حتى 22 أغسطس 2019 ‏):

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حيث نفى المركز الاعلامي ما تردد حول تراجع الاستثمارات الأجنبية بالعاصمة الإدارية الجديدة ، كما نفي ما اثير حول وقف تنفيذ مشروع الاستزراع السمكي شرق التفريعة ونفي ايضا ما تردد حول دخول الأسواق المصرية شحنات زراعية مستوردة غير مُطابقة للمواصفات القياسية.

ونفى المركز ما اثير حول استخدام مخصبات من القمامة لزيادة إنتاج المحاصيل بالصوب الزراعية كما نفي المركز ما تردد حول نقص الأسمدة الزراعية بالأسواق ونفي ايضا ما اثير حول تخفيف الأحمال الكهربائية عن بعض المناطق لوجود عجز في الكهرباء ، ونفي المركز ما تردد حول التلاعب في طرق شحن العدادات مُسبقة الدفع.

ونفى المركز ما تداول حول انتشار عمليات ختان الإناث بالمستشفيات الحكومية، كما نفي المركز ما اثير حول تأثر مصر بمسار الغبار الإشعاعي الناتج عن الانفجار النووي في روسيا، ونفى ايضا ما تردد حول تشوه بعض المعالم الأثرية بشارع المعز بالقاهرة إثر حريق "سبيل خسرو" ، كما نفي ما اثير حول تغيير الألوان الأصلية لقصر البارون الأثري في إطار مشروع الترميم ونفي المركز ما تداول حول طرح عملات نقدية فئة 500 و1000جنيه وتداولها ‏بالأسواق بداية من أكتوبر المقبل.