أخبار مصر | وكيل نقابة محاميي المحلة: تعديلات المحاماة تخدم الأعضاء المشتغلين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكيل نقابة محاميي المحلة: تعديلات المحاماة تخدم الأعضاء المشتغلين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد علي صديق، وكيل نقابة محامي المحلة الكبرى، بجهود النقيب العام، سامح عاشور، وسعيه لخدمة المحاماة، منذ عام ٢٠١٤، عندما وضع النواة الأولى لتعديل قانون المحاماة فيما يتفق وخدمة جميع المحامين.

وأكد صديق، أن التعديل الذي ورد على قانون المحاماة لا شك في أنه سيأتي بالإيجاب على المشتغلين، وسيوفر الكثير من موارد النقابة التي كانت تذهب لغير المشتغلين، مشيرا إلى أنه بعد صدور هذا القانون، لن يدخل نقابة المحامين سوى المحامي المشتغل اشتغالا فعليا، وسيستفيد وحده من التنقية، وموارد النقابة، وخدماتها.

وأعرب وكيل نقابة محامي المحلة الكبرى، عن تقديمه وجموع محامي المحلة كامل الدعم والتأييد للنقيب العام، الذي سعى لتعديل القانون بكل جهد، وأخذ مهمة تنقية الجداول على عاتقه للحفاظ على هيبة المحامين، ودائما ما يكون موجودا في الوقت المناسب لتلبية مطالب المحامين. وأشار إلى أن أكاديمية المحاماة ستكون أحد عوامل التثقيف، وضبط الجدول، وحماية المهنة من الدخلاء.