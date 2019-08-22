أخبار مصر | متحف الأثار بمكتبة الإسكندرية ينظم محاضرة عن أشهر عمليات التهريب وجهود الحكومة لمكافحتها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر متحف الأثار بمكتبة الإسكندرية ينظم محاضرة عن أشهر عمليات التهريب وجهود الحكومة لمكافحتها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يُنظم مُتحف الأثار التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، محاضرة بعنوان "جانب من طرق وأساليب تهريب الآثار عبر المنافذ المصرية"، يوم الأربعاء، 28 أغسطس 2019، الساعة 1.00 ظهرًا، بمكتبة الإسكندرية، المبنى الرئيسي، قاعة شراع الدور الثالث. يُلقي المحاضرة الأستاذ حمدي همام، رئيس الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالموانئ المصرية، بوزارة الأثار.

وتتناول المحاضرة مقدمة عن الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالموانئ المصرية بوزارة الآثار؛ نشأتها، وعدد الوحدات الأثرية بها، ومهام الإدارة والدور المنوط لها للحفاظ التراث الحضاري المصري ومنع تهريبه خارج البلاد.

وتعرض المحاضرة أيضًا أشهر عملية تهريب آثار في التاريخ، وجهود الحكومة المصرية لاستعادة القطعة المهربة. علاوة على هذا، ترصد المحاضرة أشهر طرق وأساليب تهريب الآثار عبر المنافذ المصرية، التي تم رصدها من خلال العمل بالإدارة المركزية للمنافذ الأثرية.

تختتم المحاضرة بعرض أمثلة من عمليات إحباط تهريب الآثار عبر المنافذ المصرية بالطرق والأساليب التي تم رصدها خلال العمل، وعرض صور لها خلال عمليات التهريب وبعد الضبط.