أخبار مصر | نقيب الأقصر: تعديلات "المحاماة" تحفظ المحامي من كيد الخصوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نقيب الأقصر: تعديلات "المحاماة" تحفظ المحامي من كيد الخصوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدوشي شاكر، نقيب محامي الأقصر، إن تعديلات قانون المحاماة تهدف في المقام الأول لمصلحة المحامين المشتغلين، مضيفا أنه لأول مره في تاريخ الدساتير المصرية، توضع نصوص تحمي المحامي فى أثناء تأدية عمله.

وأضاف شاكر، أن التعديلات تتضمن حفظ حقوق المحامي وكرامته، وحمايته من كيد الخصوم، لافتا إلى أن صدور القانون في هذا التوقيت يعد مثاليا، خاصة بعد تنقية الجداول من غير المشتغلين، مشيرا إلى أن 90 %من المشكلات التي تواجه المحامين كانت بسبب غير المشتغلين، فالمشتغل لا يصدر مشكلات، وإن وجدت، فإنه يتجاوب لحلها سريعا.