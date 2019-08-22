أخبار مصر | نقيب محاميي حلوان: قانون المحاماة الجديد إنجاز فريد كنا ننتظره منذ سنوات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نقيب محاميي حلوان: قانون المحاماة الجديد إنجاز فريد كنا ننتظره منذ سنوات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال شعبان زكريا، نقيب محامي حلوان الفرعية، إنه على جميع المحامين الاحتفال بصدور قانون المحاماة الجديد، الإنجاز الفريد من نوعه الذي انتظره الجميع في عام ٢٠١٩، منذ فترة طويلة، مقدما الشكر لكل من أسهم وشارك لإتمام هذه التعديلات، وعلى رأسهم النقيب العام سامح عاشور، وأعضاء مجلس النواب، الذين أيدوا المواد التي شملها لمصلحة المحامين.

وعن مزايا القانون، رأى زكريا، أن أهم هذه المواد هى المادة ٥٠ مكرر، التي تمنع القبض على المحامي، الذي يقوم بواجبه وفي أثناء تأدية عمله، رائيا أن هذه المادة من أهم ما تمت إضافته بقانون المحاماة لتوفيرها مزيدا من الحصانات للمحامي.

وعن أكاديمية المحاماة، قال نقيب حلوان، إنها تعد أيضا من الإنجازات الكبرى التي شملها القانون، لأنها شرط في القيد بالنقابة، مشيدا أيضا بالمادة ١٧٨ الخاصة بأتعاب المحاماة، التي من شأنها إضافة الكثير من الموارد للنقابة التي ستعود بالنفع على جميع المحامين في الخدمات المختلفة.