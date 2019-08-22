مصر | المفوضين تحجز دعوى وقف قرض المحامين بـ172 مليون يورو للتقرير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المفوضين تحجز دعوى وقف قرض المحامين بـ172 مليون يورو للتقرير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت هيئة المفوضين بالدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة،اليوم الخميس حجز الدعوى المقامة من مصطفي شعبان المحامي، ضد نقيب المحامين سامح عاشور لوقف إجراءات القرض الممنوح لنقابة المحامين بمبلغ ١٧٢مليون يورو لبناء ثلاث مستشفيات ومول لكتابة التقرير القانونى الخاص بالدعوى.

وذكر "شعبان" في دعواه أن سامح عاشور قرر بأن النقابة سوف تقترض قرضا بمبلغ ١٧٢مليون يورو لاقامة عدد ثلاث مستشفيات ومول تجارى تتولى وزارة الانتاج الحربى انشائها دون ادنى تفاصيل تذكر عن هذا القرض ذو المبلغ الباهظ الذى يوازى ثلاثة مليارات جنيه، دون أن يوضح الجهه المانحه للقرض والعقد الخاص بالقرض أو أي دراسة لجدوي المشروع.

يذكر أن النقابة على مدار جلستين انكرت ان يكون هناك عقد قرض او انها تعاقدت مع اى جهة على اى قرض وحينما طلب صورة من محاضر اجتماع المجلس قدموا محاضر الاجتماع وبها قرار النقابة بالموافقة على القرض.