مصر | تفاصيل مثيرة.. تكثيفات أمنية للبحث عن النصف العلوي لسيدة قطعها زوجها بساطور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل مثيرة.. تكثيفات أمنية للبحث عن النصف العلوي لسيدة قطعها زوجها بساطور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تكثف الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة جهودها للبحث على الجزء العلوي لجسد السيدة، التي قطعها زوجها إلى نصفين، بساطور، وألقى الجزء العلوي لها بترعة المنصورية، بقرية شبرامنت بنطاق مركز أبو النمرس جنوب المحافظة،

وأفاد مصدر أمني بقطاع أمن الجيزة، بأن المتهم يمتلك شقة بمنطقة بني يوسف، بنطاق مركز أبو النمرس، وتخلص من النص العلوي من الجثة بإلقائه بترعة المنصورية، دائرة مركز أبو النمرس، فيما تخلص من الجزء السفلي من الجثة بإلقائه بترعة المريوطية دائرة قسم الهرم.

وكشف مصدر أمني بقطاع أمن الجيزة أمس الأربعاء، بأن المتهم بتقطيع زوجته وإلقاء جثتها بترعة المريوطية، قطعها إلى نصفين، وتخلص منهما بإلقائهما بالمياه، موضحًا بأن الأجهزة الأمنية عثرت على الجزء السفلي لجسد المجني عليها.

وتابع المصدر بأن المتهم بقتل زوجته وتقطيعها، وإلقاء جثتها بترعة المريوطية، يعمل سائقا في العقد الرابع من عمره، والمجني عليها ربة منزل، في العقد الثالث من عمرها، مقيمان بالقاهرة.

وأضاف المصدر ذاته لبوابة الخليج 365 أنهما لديهما طفلتين، قام المتهم بتركهما عند أحد أقارب زوجته بعد إبلاغه بأن زوجته تركت المنزل ولم يعثر عليها " طفشت"، وفر المتهم هاربا إلى أحد أقاربه.

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وأشار إلى أن المتهم حال سيره بالطريق الصحراوي الغربي اندلعت النيران بالسيارة التي يستقلها بالقرب من الفيوم، ما أسفر عن إصابته بحروق متفرقة بجسده، وتم نقله على إثرها إلى المستشفى.

كان نجح رجال مباحث الجيزة في كشف ملابسات العثور على النصف السفلي لجسد سيدة ملقى بترعة المريوطية، وتبين أن زوجها وراء قتلها وتقطيعها، بالساطور، لإكتشافه وجود علاقة غير شرعية بينها وبين شاب، وأخطر مدير أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد عصام بركات مأمور قسم شرطة الهرم، بورود بلاغا من شرطة النجدة بالعثور على النصف السفلي لجسد أدمي، ملقي بترعة المريوطية، بنطاق القسم.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة العقيد محمد راسخ مفتش مباحث الهرم، المقدم كريم عبد الواحد وكيل فرقة الهرم، المقدم محمد الصغير رئيس مباحث القسم، والرائد إسلام السيد معاون مباحث القسم، وتبين أن النصف جثة لسيدة.

وبتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة برئاسة اللواء سامح الحميلي نائب مدير مباحث الجيزة، واللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، تم التوصل إلى أن زوجها وراء ارتكاب الجريمة لشكه في سلوكها، وأنها على علاقة بشاب، فقطعها ورمي جثتها بترعة المريوطية وفر هاربا.

وتمكنت القوات من القبض عليه وجار التحقيق معه، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.