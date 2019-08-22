مصر | محظور تداولها.. أمن المواني يحبط ترويج 80 طن مجروش إطارات السيارات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محظور تداولها.. أمن المواني يحبط ترويج 80 طن مجروش إطارات السيارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح قطاع أمن الموانئ في إحباط محاولة تهريب 80 طن من مجروش إطارات السيارات المحظور دخولها للبلاد عبر ميناء الإسكندرية البحري).

وأكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى قيام إحدى الشركات الخاصة لصناعة الأسمنت كائنة بطريق (القاهرة السويس) الصحراوى بمحاولة تهريب كميات من "مجروش إطارات سيارات" المحظور دخولها إلى البلاد بداخل رسالة قادمة من إحدى الدول الأجنبية مشمولها "إطارات كاوتش" خلافًا للحقيقة.

عقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة بالإشتراك مع الجهات المعنية أسفرت جهودها عن ضبط (80 طن مجروش إطارات السيارات "نفايات خطرة"، بقصد تهريبها للبلاد دون الحصول على الموافقات اللازمة من وزارة البيئة لإستخدمها فى اغراض صناعية)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.