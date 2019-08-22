مصر | 190 حكم حبس.. أمن القاهرة يضبط 3 هاربين من أحكام قضائية

وجاء ذلك على النحو التالي:

ضبط (عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية، مطلوب التنفيذ عليه فى قضية "قتل عمد - حيازة سلاح نارى " والمقضى فيها بالإعدام، حال تردده على محل إقامته بدائرة شرطة المطرية.

ضبط (صاحب صيدلية- مقيم بدائرة قسم التجمع الأول، مطلوب التنفيذ عليه فى 123 حكم حبس فى قضايا " شيكات".. بإجمالى عقوبات تجاوزت (180) سنة حبس.

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ضبط (رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الأغذية - مقيم بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر)، مطلوب التنفيذ عليه فى قضية "تهريب آثار"، والمقضى فيها بعقوبة بلغت 7سنوات حبس، وكذا 67 حكم حبس فى قضايا " شيكات ".. بإجمالى عقوبات تجاوزت (124 سنة حبس) حال تواجده بدائرة قسم شرطة الشروق.

ضبط (مقاول- مقيم بدائرة قسم قسم شرطة مصر القديمة، مطلوب التنفيذ عليه فى 9 أحكام حبس فى قضايا "مبانى، إتلاف " بإجمالى غرامات مالية مستحقة بلغت ( 3،890،000 جنيه - ثلاثة ملايين وثمانمائة وتسعون ألف جنيه).