الارشيف / أخبار مصر

مصر | 190 حكم حبس.. أمن القاهرة يضبط 3 هاربين من أحكام قضائية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 190 حكم حبس.. أمن القاهرة يضبط 3 هاربين من أحكام قضائية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفرت جهود أجهزة البحث الجنائى بالقاهرة عن ضبط عدد من المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية. 
وجاء ذلك على النحو التالي:

ضبط (عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية، مطلوب التنفيذ عليه فى قضية "قتل عمد - حيازة سلاح نارى " والمقضى فيها بالإعدام، حال تردده على محل إقامته بدائرة شرطة المطرية.

ضبط (صاحب صيدلية- مقيم بدائرة قسم التجمع الأول، مطلوب التنفيذ عليه فى 123 حكم حبس فى قضايا " شيكات".. بإجمالى عقوبات تجاوزت (180) سنة حبس.

Advertisements

ضبط (رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الأغذية - مقيم بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر)، مطلوب التنفيذ عليه فى قضية "تهريب آثار"، والمقضى فيها بعقوبة بلغت 7سنوات حبس، وكذا 67 حكم حبس فى قضايا " شيكات ".. بإجمالى عقوبات تجاوزت (124 سنة حبس) حال تواجده بدائرة قسم شرطة الشروق.

ضبط (مقاول- مقيم بدائرة قسم قسم شرطة مصر القديمة، مطلوب التنفيذ عليه فى 9 أحكام حبس فى قضايا "مبانى، إتلاف " بإجمالى غرامات مالية مستحقة بلغت ( 3،890،000 جنيه - ثلاثة ملايين وثمانمائة وتسعون ألف جنيه).

وبمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا