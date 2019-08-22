مصر | "مكافحة المخدرات" تغلق 4 مصحات لعلاج الإدمان في حدائق الأهرام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مكافحة المخدرات" تغلق 4 مصحات لعلاج الإدمان في حدائق الأهرام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بحملة مُكبرة إستهدفت عددًا من المراكز العلاجية غير المرخصة لعلاج الإدمان بمنطقة حدائق الأهرام بالجيزة، وذلك بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة وبمشاركة الجهات المختصة (إدارة العلاج الحر- صندوق مكافحة وعلاج الإدمان).

وأسفرت جهود تلك الحملة عن استهداف 4 مراكز لعلاج الإدمان حيث تبين وجود مخالفات عدم وجود ترخيص من وزارة الصحة أو تسجيل بالنقابة، عدم وجود عقد محروقات أو رخص نفايات، عدم وجود فريق طبى مؤهل، عدم تطبيق إشتراطات السلامة والصحة المهنية، عدم إتباع سياسات مكافحة العدوى، عدم وجود موافقات على العلاج للمرضى المتواجدين، عدم وجود تذاكر طبية، عدم وجود ترخيص بمزاولة مهنة التمريض، الطبيب المتواجد ممارس عام وليس أخصائى نفسى، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.