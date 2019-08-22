مصر | قبل دخولها البلاد.. ضبط سيارة محملة ببضائع مهربة جمركيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل دخولها البلاد.. ضبط سيارة محملة ببضائع مهربة جمركيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الخدمات الأمنية بالإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس المعينة بمنفذ كوبرى المنزلة الجديد الجمركى من ضبط سيارة نقل محملة ( بكميات كبيرة من البضائع أجنبية الصنع غير خالصة الرسوم الجمركية) حال دخولها من الجهة الخلفية للمنفذ (بوابة الخروج فى محاولة لمستقليها بالعبور من المنفذ دون الخضوع للإجراءات الجمركية).

بمناقشة مستقليها (شخصان) أقرار بإرتكاب الواقعة بقصد التهرب من سداد الرسوم الجمركية المستحقة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.