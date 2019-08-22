مصر | ضبط ربة منزل بشبرا لسرقتها المساكن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط ربة منزل بشبرا لسرقتها المساكن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وبمناقشتها عن مصدر المضبوطات إعترفت بسرقتها من داخل مسكن حارس عقار كائن بدائرة القسم بأسلوب "المغافلة"، وأضاف بإرتكابها واقعة سرقة مبلغ مالى 13 ألف جنيه من داخل مسكن حارس عقار بدائرة القسم بذات الأسلوب، وأقرت بإنفاقها المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتها الشخصية.

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة شبرا بمديرية أمن القاهرة من ضبط ربة منزل، مقيمة بمحافظة القليوبية، سبق اتهامها في 5 قضايا، وبحوزتها (هاتف محمول- حافظتى نقود بداخلهما مبلغ مالي) "مجهولي المصدر".

كما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بسرقة (مشغولات ذهبية وفضية ومبلغ مالى) من داخل مسكن إحدى السيدات، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب".

وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات لدى آخر "سيئ النية" أمكن ضبطه، والذى أقر بإنفاقه المبلغ المالى على متطلباته الشخصية.