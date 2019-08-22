مصر | سبق اتهامه في 36 قضية.. سقوط لص المساكن في المرج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سبق اتهامه في 36 قضية.. سقوط لص المساكن في المرج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المرج من ضبط (مسجل شقى خطر "سرقات عامة" سن 34- مقيم بدائرة القسم، وسبق إتهامه فى 63 قضية آخرهم "شروع فى قتل) لقيامه بمارسة نشاط إجرامى على نطاق واسع فى مجال سرقة المساكن بأسلوب "كسر الباب".

وبمواجهته اعترف بإرتكاب عدد 8 حوادث سرقة من داخل المساكن بذات الأسلوب تم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها بمسكنه، وأقر بتصرفه بالبيع فى المشغولات الذهبية المستولى عليها من متحصلات نشاطه الإجرامى، وأقر بإنفاقه المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباته الشخصية.. باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموه بالسرقة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.