مصر | 2 كيلو حشيش.. حبس عاطل 4 أيام لاتهامة بترويج المواد المخدرة بالسلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 2 كيلو حشيش.. حبس عاطل 4 أيام لاتهامة بترويج المواد المخدرة بالسلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة السلام، بحبس متهم 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامة بحيازة ما يقرب من 2 كيلو حشيش بغرض الترويج بمنطقة السلام.

وكشفت التحريات، عن أن المتهم هو "محمد. م" 22 سنة، عاطل، ضبط بحيازته 1.750 كيلو جرام من مخدر الحشيش.

وتعود البدايه عندما عندما نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة مدير الأمن، فى القبض على محمد. م. م"، 22 سنة، عاطل، ومقيم دائرة قسم شرطة المرج، حال تواجده بدائرة قسم شرطة السلام أول، وبحوزته" 1.750 كيلو جرام من مخدر الحشيش، قبل بيعها على عملائه بدائرة القسم، و270 جنيه، هاتف محمول.

وبسؤاله اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل اتصاله بعملائه، حرر محضر بالواقعة وتوالت النيابة التحقيق.