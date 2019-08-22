مصر | مطلوب التنفيذ عليهم في قضية قتل.. ضبط 3 أشخاص بالبساتين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مطلوب التنفيذ عليهم في قضية قتل.. ضبط 3 أشخاص بالبساتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 أشخاص (مطلوب التنفيذ عليهم فى قضية "قتل" والمقضى فيها بالإعدام، وأحدهم مطلوب التنفيذ عليه فى قضية "سلاح نارى")، وذلك حال إختبائهم بإحدى الشقق المستأجرة بدائرة القسم، وإنتحالهم أسماء مستعارة للهروب من تنفيذ الأحكام المشار إليها.

بمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بها، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.