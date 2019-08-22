مصر | السيطرة على حريق داخل أحد الشقق السكنية بدار السلام دون إصابات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السيطرة على حريق داخل أحد الشقق السكنية بدار السلام دون إصابات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من إخماد حريق داخل شقة سكنية التابعة لدائرة قسم دار السلام، وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران دون وقوع إصابات وكانت غرفة عمليات نجدة القاهرة تلقت بلاغا بنشوب حريق فى إحدى الشقق فى منطقة دار السلام، وتم الدفع بـ 3 سيارات اطفاء، وتم فرض كردون أمنى ومحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق.

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