مصر | يبيع هواتف بها كاميرات مراقبة ممنوع تداولها.. حبس صاحب شركة 4 أيام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يبيع هواتف بها كاميرات مراقبة ممنوع تداولها.. حبس صاحب شركة 4 أيام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة عين شمس، بحبس صاحب شركة 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه ببيع هواتف على شكل ساعة يد، مزودة بكاميرات مراقبة ممنوع تدوالها بالسوق في عين شمس.

وتعود البداية عندما كان ضباط مباحث قسم المصنفات الفنية شنوا حملة تفتيشية بدائرة قسم شرطة عين شمس، وتمكنوا من ضبط "ياسر. خ. أ" 40 سنة صاحب شركة توريدات بعين شمس ومقيم دائرة قسم شرطة المعادى لبيع وتداول هواتف على هيئة ساعة يد مزودة بكاميرا داخلية ممنوع تداولها وهواتف محمولة أخرى مجهولة المصدر بالمخالفة لأحكام القانون 10 لسنة 2003م بشأن تنظيم الاتصالات.

كما ضبط بحوزته 140 هاتف محمول مجهزة لتركيب شرائح اتصال بشبكات المحمول، تحقيق الاتصال اللاسلكي فيما بينها عن طريق 11 قناة حدود نطاق مكاني 500 متر، 22 هاتف محمول على هيئة ساعة يد مزودة بكاميرات تصوير، 5 نظارة مكبرة(جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها ).

وبسؤالها اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وحرر المحضر اللازم وتوالت النيابة العامة.