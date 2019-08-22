مصر | بـ4 كيلو حشيش وفودو.. القبض على 5 تجار مخدرات في العاصمة

ووردت تحريات سابقة لإدارة مكافحة المخدرات لضبط عدد من المتهمين لاتجارهم بالمواد المخدرة، وتم ضبطهم وهم "محمد. م. م" 22 سنة عاطل ومقيم دائرة قسم شرطة المرج حال تواجده بدائرة قسم شرطة السلام أول، وبحوزته المضبوطات" 1.750 كيلو جرام، 270 جنيه، هاتف محمول "، وبمواجهته اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل اتصاله بعملائه.

وضبطت القوات "محمد. س. ط" 22 سنة عاطل ومقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، أثناء تواجده منطقة سكنه، وبحوزته 350 جرام حشيش و720 جنيها وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل اتصاله بعملائه

ونجح رجال المباحث،من ضبط "محمود. م. ي" 31 سنة عاطل ومقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر حال تواجده بمنطقة سكنه، وبحوزته 240 جرام حشيش، 430 جنيه، هاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته الغير مشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل اتصاله بعملائه

كما ضبط" يوسف. ع. م"سن 32 سنة عاطل ومقيم دائرة قسم شرطة حلوان، اثناء تواجده بمنطقة سكنه وبحوزته كيلو و200 جرام حشيش، 3600 جنيه، سلاح ابيض، هاتف محمول،وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته الغير مشروعة والسلاح الأبيض بقصد الدفاع والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.

وضبطت المباحث" نادي. ن. أ"28 سنة عاطل اثناء تواجده بدائرة قسم شرطة حلوان وبحوزته كيلو مخدر فودو، 1600 جنيه، سلاح أبيض، بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته الغير مشروعة والسلاح الأبيض بقصد الدفاع، جاري تحرير المحاضر اللازم والعرض على النيابة العامة.

