شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الأسبوعي بمدينة العلمين الجديدة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
بدأ مجلس الوزراء، اجتماعه الأسبوعي اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمدينة العلمين الجديدة، لبحث عدد من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، واستعراض التقارير الوزارية الخاصة بمتابعة واستكمال العمل بالمشروعات التنموية والقومية المختلفة في العديد من المحافظات.
ويناقش مجلس الوزارء، خلال اجتماعه، عددا من الموضوعات ومشروعات القوانين والقرارات الهامة التي تهدف إلى إحداث نهضة على كافة المستويات، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي ودفع وتشجيع الاستثمارات في كافة المجالات، خاصة ما يتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
كما يتابع مجلس الوزراء ما تم بشأن تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي والخاصة بملفات مظلة الضمان الاجتماعي وقطاعات الصحة والتعليم والنقل والمواصلات، وبرامج رعاية محدودي الدخل وبرامج التأمين الصحي الشامل وتوفير احتياجات المواطنين، وتوافر السلع الاساسية بأسعار مناسبة ومراقبة وضبط الأسواق.
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