شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يمنح المستشار حسين عبده وسام الجمهورية من الطبقة الأولى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

منح الرئيس عبدالفتاح السيسي، وسام الجمهورية من الطبقة الأولى، للمستشار حسين عبده خليل حمزة، رئيس هيئة قضايا الدولة السابق.

كما أعرب السيسي عن خالص التقدير لما بذله «حسين» من جهد وتفان في تحمل المسئولية لنصرة العدالة وتطبيق القانون، ليكون مثالاً في إعلاء المصلحة الوطنية، وفقًا لتصريحات السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

يُذكر أن المستشار الدكتور أبوبكر الصديق محمد عامر رزق، أدى حلف اليمين أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخميس، رئيسًا جديدًا لهيئة قضايا الدولة.