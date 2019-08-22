شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوبكر الصديق» يؤدي اليمين رئيسًا لـ«قضايا الدولة» أمام السيسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى المستشار الدكتور أبوبكر الصديق محمد عامر رزق، حلف اليمين أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخميس، رئيسًا لهيئة قضايا الدولة.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن السيسي اجتمع عقب حلف اليمين مع الرئيس الجديد لهيئة قضايا الدولة، وتمنى له التوفيق في أداء مسؤولياته، مؤكدًا الحرص على ترسيخ دولة القانون القائمة على العدل والمساواة، مع أهمية العمل المتواصل لتمكين المواطنين من حقوقهم وضمان حرياتهم والتعريف بواجباتهم وفقًا للدستور والقانون.

كما منح السيسي وسام الجمهورية من الطبقة الأولى، للمستشار حسين عبده خليل حمزة، رئيس هيئة قضايا الدولة السابق.