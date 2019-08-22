شكرا لقرائتكم خبر عن بدء المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات السبت المقبل بحد أدنى 50% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التعليم والبحث العلمي، فتح موقع التنسيق الإلكتروني للطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام، والمتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية لتدوين رغباتهم وذلك في الفترة من بعد غد السبت وحتى الأربعاء المقبل بحد أدنى 50%.

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وذكرت الوزارة، في بيان اليوم الخميس، أن العدد المقدر لهذه المرحلة هو 63 ألفا و318 طالبا وطالبة للشعبة العلمية و21 ألفا و554 طالبا وطالبة للشعبة الأدبية بإجمالي 84 ألفا و872 طالبا وطالبة، حيث تم قبول الطلاب الحاصلين على 205 درجات بحد أدنى 50%، علما بأن نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة (الدور الأول) سيتم إرجاء إعلانها حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات (الدور الثاني) للثانوية العامة هذا العام 2019، وسيتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة.

كما أعلنت الوزارة نتائج مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية للثانوية العامة.

وأكدت الوزارة أن مكتب التنسيق بدأ في استقبال طلبات تقليل الاغتراب من خلال موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت في الفترة من الخميس 8 أغسطس الجاري ولمدة 13 يوما، وتقدم 86 ألفا و681 طالبا وطالبة برغباتهم لتقليل الاغتراب.

وأضافت أن عدد الطلاب الذين تمت تلبية رغباتهم في هذه المرحلة في ضوء الشروط والقواعد المنظمة والنسبة المقررة من المجلس الأعلى للجامعات قد بلغ 75 ألفا و169 طالبا وطالبة أي بنسبة 86.72%.