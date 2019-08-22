شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 592 مخالفة تعدٍّ على المرافق العامة ونهر النيل بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أزالت شرطة المسطحات المائية، بالتنسيق مع المرافق والوحدات المحلية في المنيا، 592 مخالفة متنوعة، بينها 582 حالة تعدٍّ متنوعة على المرافق، و10 مخالفات تعدٍّ على نهر النيل والمسطحات المائية.

وشدد اللواء مجدي عامر، مدير أمن المنيا، على إزالة المخالفات والحفاظ على نهر النيل والأرض الزراعية.