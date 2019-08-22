شكرا لقرائتكم خبر عن «آثار الاسكندرية» ترفع 50 سيارة مخلفات بـ«طابية النحاسين» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رفعت منطقة آثار الإسكندرية 50 سيارة من المخلفات الموجودة بمحيط طابية النحاسين الأثرية، الخميس، تحت إشراف منطقة آثار وسط الإسكندرية.

وقال مصدر أثرى بقطاع الآثار الاسلامية والقبطية واليهودية في الاسكندرية، إن الطابية أنشئت في ولاية محمد على باشا، وهى مسجلة في عداد الآثار الإسلامية والقبطية، وفقًا للقرار بالقرار الوزارى رقم «277 لسنة 2010» وصادر لها قرار بالحرم رقم «337 لسنة 1995».

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وقال الخبير الأثرى أحمد عبدالفتاح، مستشار وزير الآثار الأسبق، إن طابية النحاسين كان يستخدمها محمد على باشا في صنع الأوانى النحاسية وأدوات الحرب النحاسية، لذا أطلق عليها اسم «طابية النحاسين».

وأوضح «عبدالفتاح» - في تصريحات لـ«المصرى اليوم» - إن طابية النحاسين بنيت لتكون طابية حربية تستخدم في صناعة الأوانى النحاسية الخاصة بالجيش، كما حرص الحكام على تزويدها بالمدافع، لتكون حصنا دفاعيا للمدينة، حيث استورد الخديو إسماعيل 200 مدفع ووزعها على الطوابى بطول الساحل السكندرى حتى ساحل بورسعيد، حيث تقع في منطقة الشلالات، وتطل على شارع صلاح مصطفى السلطان حسين سابقا، والحد البحرى لها هو سور مركز شباب الشلالات، والحد القبلى في شارع السلطان حسين سابقا.. والحد الشرقى 20 مترا من حدود الأثر، والحد الغربى أخذ 5 أمتار من حديقة مركز شباب الشلالات.

وأشار إلى أن الطابية تتكون من طابقين، وهى عبارة عن بناء منتظم الشكل مستخدم فيه الأحجار الدستورية في مداميك منتظمة، ويوجد بالطابية خمس حواصل علوية وخمس حواصل سفلية، ويتقدم مداخل الحواصل خندق صغير، كما يوجد خندق جنوبى في الجهة الجنوبية من الطابية المطلة على شارع السلطان حسين.