شكرا لقرائتكم خبر عن 100 كنيسة أرثوذكسية في الإسكندرية تحتفل بعيد ظهور جسد العذراء مريم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقامت كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس في الإسكندرية وأكثر من 100 كنيسة صلوات عشيات، مساء الأربعاء، وقداسات إلهية، صباح الخميس، احتفالًا بعيد ظهور جسد السيدة العذراء مريم، وذلك بعد ختام صوم استمر لمدة 15 يوماً.

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وقال القمص إبرام إيميل، وكيل عام الكاتدرائية وراعى الكنيسة المرقسية الكبرى في الإسكندرية، إن قدسية وأهمية هذا الصوم كبيرة لدى الأقباط، حيث يتزامن مع نهضات وعظات وتسبيحات طوال الـ15 يوماً، حيث يُقبل فيها الأقباط على الكنائس للصلاة بسبب تعلقهم الشديد وحبهم للعذراء مريم.

وأوضح «إيميل» أنه ترأس صلاتى العشية والقداس بالمرقسية، فيما ترأس رعاة الكنائس الصلاة في كنائسهم وسط حضور شعبي مكثف وإجراءات أمنية وتنظيمية مشددة، مشيرا إلى أن الكنائس التي تحمل اسم العذراء مريم في الإسكندرية والبالغ عددها أكثر من 30 كنيسة شهدت إقبالا مكثفا من الأقباط على الصلوات والعشيات طوال فترة الصوم.

ولفت إلى أن صوم العذراء يعد من الصيام ذي الدرجة الثانية، فعندما تستمع للكلمة للمرة الأولى ربما يرتبط مفهومها بقيمة الصوم، لكن السبب وراء التقسيم هو تناول الأسماك بأصوام الدرجة الثانية، بينما تمتنع عنها في صوم الدرجة الأولى وتنقسم أصوام الدرجة الأولى إلى الصوم الكبير، 55 يومًا، ويومي الأربعاء والجمعة وصوم نينوى، 3 أيام، وبرامون عيد الغطاس وعيد الميلاد (وكلمة برامون تعني خلاف العادة، ويتم تطبيقها بصومي الغطاس والميلاد فقط، وذلك بالصوم أيام قليلة قبل العيدين) وتشمل أصوام الدرجة الثانية، صوم الميلاد، 43 يومًا، والرسل وصوم صعود جسد العذراء مريم، التي عاشته الكنيسة الأيام الماضية.