شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل لقاء وزير التنمية المحلية مع محافظ البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الخميس، اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، لبحث الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة، خاصة في القطاعات الخدمية التي تهم المواطنين وتذليل أى معوقات أو عقبات تواجه تنفيذ المشروعات الاستثمارية بالمحافظة.

Advertisements

وأشار «شعراوي»، خلال اللقاء الذي عقد بمقر ديوان عام الوزارة بالقاهر، إلى أن اللقاء تناول جهود المحافظة في تطوير منطقة المثلث الذهبي ومشروعات الرصف ومياه الشرب والصرف الصحي والإنارة والتجميل ورفع كفاءة الطرق ومشروعات البنية التحتية، كما تناول اللقاء متابعة ملف تقنين أراضي الدولة وإزالة التعديات المخالفة وإجراءات تنفيذ قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتنفيذ قرارات مجلس المحافظين الخاصة بطلاء المباني تنفيذاً لقانون البناء الموحد.

وأكد الوزير خلال اللقاء على أهمية بذل أقصي الجهود لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وحل أي مشكلات، مشدداً على ضرورة التواصل معهم من خلال اللقاءات الأسبوعية وكافة قنوات التواصل للاستماع إلى مقترحاتهم ولحل مشكلاتهم بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

واستعرض اللقاء أيضاً منظومة النظافة الجديدة ومشروعات الخطة الاستثمارية التي تنفذها المحافظة وتقدر بحوالي 519 مليون جنيه، إضافة إلى جهود المحافظة في مجال تعزيز آفاق الاستثمار وإنشاء مجمع للصناعات الصغيرة والمتوسطة في مدينة الغردقة، مع ضرورة التركيز على نوعية المشروعات التي تناسب مع طبيعة المحافظة السياحية واستغلال الموارد البيئية المحلية لها، إضافة إلى إنشاء عدد من الأسواق الحضارية النموذجية بالمحافظة.