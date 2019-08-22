شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تتابع «التفويج» من الأراضي المقدسة.. وعودة 2006 حجاج الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تتابع الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، رحلات عودة ضيوف الرحمن من حجاج الجمعيات الأهلية إلى أرض الوطن بانتظام ووسط تيسيرات، لسرعة إنهاء الإجراءات.

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وقال أيمن عبد الموجود، رئيس بعثة حج التضامن الاجتماعي، في تصريحات صحفية، الخميس، إنه ستتم عودة ٢٠٠٦ حجاج من ضيوف الرحمن من حجيج الجمعيات الأهلية، الجمعة المقبل، حيث سيتم تفويج ٩٩١ حاجًا عائدين إلى أرض الوطن من مطار جدة إلى مطاري القاهرة وبرج العرب من محافظات الإسكندرية والقاهرة والبحيرة مطروح بينما.

وأشار «عبدالموجود» إلى أنه سيفوج مطار المدينة إلى القاهرة ١٠١٥ حاجا من محافظات الغربية والفيوم والقاهرة والجمعيات المركزية، مشيرا إلى تواصل عمليات التفويج حتى ٣٠ أغسطس الجارى لتفويج ١٢ ألف حاج بعثة ضيوف الرحمن من حجيج الجمعيات الأهلية لهذا العام.

وأشار رئيس بعثة حج وزارة التضامن الاجتماعي إلى أن هناك متابعة مستمرة وزيارة للحالات المحجوزة بالمستشفيات لتلقى الرعاية الطبية والتأكد من تلقيها كافة الخدمات وأن حالات الغسيل الكلوى تغسل بانتظام.