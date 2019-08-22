شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يتفقد معدلات تنفيذ «القطار المكهرب» والخط الثالث للمترو (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى وزير النقل، الفريق مهندس كامل الوزير، جولة تفقدية بدأت بمحطة عدلي منصور التبادلية، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للمشروعات التي تنفذها وزارة النقل في مجال مترو الأنفاق والقطارات المكهربة.

وعقد وزير النقل اجتماعًا موسعًا مع قيادات هيئة الأنفاق والشركات المنفذة للقطار المكهرب والمرحلة الرابعة للخط الثالث بالمحطة، حيث تم استعراض التخطيط العام للمنطقة التي توجد بها المحطة والتي تعتبر نموذجًا للنقل متعدد الوسائط «الجزء الثاني من المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو والسكك الحديدية- القطار المكهرب- موقف الأتوبيسات»، كما تم استعراض معدلات تنفيذ المشروعين، حيث وجه بضرورة العمل على مدار الساعة والالتزام بالجدول الزمني لكل مشروع، مشيرا إلى أهمية كل مشروع في تسهيل تنقل المواطنين، خاصة مع الأهمية الكبيرة التي توليها الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل بتعظيم منظومة النقل الجماعي سواء داخل القاهرة الكبرى أو من القاهرة إلى المدن الجديدة.. ثم تفقد الوزير الأعمال الإنشائية لمحطات الهايكستب (عمر بن الخطاب- قباء- هشام بركات- النزهة – هليوبوليس) مستقلا قاطرة اختبار على السكة.

والتقى وزير النقل المهندسين والفنيين بالمحطات، وأكد ضرورة الانتهاء من محطة هليوبوليس والتى تعتبر من أكبر المحطات في الشرق الأوسط وأفريقيا خلال أكتوبر المقبل، كما وعد بإنهاء محطات النزهة ١و٢ وهشام بركات في ديسمبر المقبل، على أن يتم إنهاء كل محطات الجزءين الأول والثاني من المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو حتى محطة عدلي منصور في إبريل المقبل، بالتزامن مع وضع حجر الأساس للقطار المكهرب.

وزير النقل يتفقد المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو بمحطة عدلي منصور

وزير النقل يتفقد المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو بمحطة عدلي منصور

وزير النقل يتفقد المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو بمحطة عدلي منصور

وزير النقل يتفقد المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو بمحطة عدلي منصور

وزير النقل يتفقد المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو بمحطة عدلي منصور

وزير النقل يتفقد المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو بمحطة عدلي منصور

وزير النقل يتفقد المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو بمحطة عدلي منصور

وزير النقل يتفقد المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو بمحطة عدلي منصور