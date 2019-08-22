شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يبحث مع «الوطنية للزراعات المحمية» أقصى استفادة من الصوب الزراعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعاً حضره وفد الشركة الوطنية للزراعات المحمية برئاسة اللواء ا.ح. محمد عبدالحي، وممثلين عن مجلس الوزراء ووزارتي التموين والمالية، وقيادات مركز البحوث الزراعية.

وقال «أبوستيت» إن الاجتماع تناول إنتاج محاصيل الخضر من الحقول المكشوفة والصوب الزراعية، ومعدلات الاستهلاك المحلي والصادرات، وأنواع الزراعات المختلفة فيها، وكيفية تحقيق أقصى استفادة من إنتاجها، مع توفير الإنتاج خلال الفترات البينية ما بين العروات الزراعية التي تعاني فيها الأسواق من انخفاض الإنتاج مما يؤدي إلى زيادة الأسعار.

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وأضاف الوزير أنه تمت مناقشة تحقيق التكامل والتنسيق والتعاون مع الشركة الوطنية للزراعات المحمية والجهات المعنية والقطاع الخاص، من أجل استمرار تدفق الإنتاج بانتظام في الأسواق طوال العام، وبما لا يؤثر على إنتاج المزارع الصغير في الأراضي المكشوفة.

كما قرر وزير الزراعة تشكيل لجنة تنسيقية تضم ممثلي الوزارات المعنية والشركة الوطنية للزراعات المحمية لمتابعة تنفيذ ما تم التوافق عليه من توصيات خلال الاجتماع، كما أشاد بالجهود المبذولة في إنشاء الصوب الزراعية ذات التكنولوجيات المتقدمة والتي تؤدي لمضاعفة الإنتاج من وحدتي الأرض والمياه وفقا للاستراتيجية الزراعية للتنمية المستدامة ٢٠٣٠.

جدير بالذكر أنه عُقد اجتماعٌ آخر بحضور ممثلي الشركة الوطنية للزراعات المحمية وبعض قيادات مركز البحوث الزراعية لاستعراض الخطوات التنفيذية للبرنامج الوطني لإنتاج تقاوي محاصيل الخضر، حيث تم الاتفاق على توحيد الجهود في تحقيق أهداف البرنامج من خلال بروتوكول للتعاون المشترك ما بين جهاز الخدمة الوطنية ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.