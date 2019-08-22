شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه سوهاج» تعلن بدء تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بـ3 قرى العام المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء مهندس محمد بدري محمد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، عن البدء في تنفيذ مشروعات صرف صحي بقرى (الشوكا- الحما- جزيرة طما) بمركز طما في شهر يناير القادم، والممولة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، حيث تشمل المشروعات تنفيذ محطات رفع وشبكات انحدار وخطوط طرد ووصلات منزلية.

وأشار رئيس الشركة إلى أنه خلال العام الجاري تم الانتهاء من تنفيذ مشروع صرف صحي قرية سلامون بمركز طما، والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، حيث ضم المشروع محطة رفع تبلغ طاقتها التصميمية 90 لترًا/ ثانية، وخط طرد وشبكات انحدار وعدد 2725 وصلة منزلية، ومن المتوقع تنفيذ مشروعات صرف صحي متكامل بقرى السكساكا وقاو غرب، عقب الانتهاء من المشروعات التي سيتم تنفيذها العام المقبل.