شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام سعيد: «أصحاب السمنة يشوهون المنظر وعبء على الدولة» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
حالة من الهجوم تعرضت لها المذيعة ريهام سعيد عقب حلقة برنامجها «صبايا»، على شاشة الحياة، مساء الأربعاء.
السبب في الهجوم على ريهام هو سخريتها وانتقادها لأصحاب السمنة المفرطة، وقالت في برنامجها: «الناس التخينة ميتة، عبء على أهلها وعلى الدولة، وبيشوهوا المنظر»، وتابعت: «منظرك بيكون مش حلو وإنتي بالعباية أو الجلابية ومش قادرة تمشي، بتفقدي جزء من أنوثتك».
وأثنت ريهام سعيد على مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة السمنة، وقالت: «مبسوطة إن عندنا رئيس لديه وعي إنه يقول للشعب خِس، والكوميكس اللي ظهرت على ذلك جهل، لأنه من الحاجات الأساسية إن الشعب يكون متحضر وصحته كويسة وغير مصاب بالسمنة».
ومن ضمن التعليقات التي جاءت على الموضوع: «السمنة أحيانا تكون مرض وبحسب الشخص ممكن ما يكون عنده القدرة المادية للتخلص من هذا المرض، محدش عاجبه السمنة ولكن لكل شخص ظروفه، سواء كانت جسدية أم مادية، إمكانك كونك إعلامية ولك سنين بتطلعي على الـ(تي في) وبتحاوري الناس فكان من الممكن تختاري أحسن الألفاظ بلا تجريح».
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