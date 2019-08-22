ضبط صاحب مخزن بحوزته 6 آلاف علبة سجائر مهربة جمركيا في باب الشعرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، في القبض على صاحب مخزن بحوزته 12 كرتونة سجائر مهربة جمركيا.

الواقعة بدأت حال مرور قوة أمنية بقيادة النقباء محمد وداد، ومحمد يحيى، ومحمود ياسر، ومحمد رائد، ضباط مباحث قسم شرطة باب الشعرية، بشارع باب البحر دائرة القسم من ضبط "بسام.م" صاحب مخزن كائن دائرة القسم وعثر بداخل المخزن على المضبوطات التالية عدد 12 كرتونه بداخلها 6 آلاف علبة سجائر مختلفة الأنواع، وجميعها مهربة جمركياً ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وبمواجهته أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، والعميد عبد الفتاح القصاص، رئيس مباحث قطاع الغرب، والعميد أيمن وحيد، مفتش المباحث، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.