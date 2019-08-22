"المصنفات" تضبط صاحب شركة بحوزته هواتف على هيئة "ساعة يد" بعين شمس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

قاد العميد عماد أبو ستيت رئيس مباحث قسم المصنفات الفنية حملة تفتيشية بدائرة قسم شرطة عين شمس، أسفرت عن ضبط صاحب شركى توريدات بعين شمس لقيامه ببيع هواتف على هيئة ساعد يد مزودة بكاميرا داخلية ممنواع تداولها.

وضبطت الحملة "ياسر. ي" صاحب شركة توريدات وبحوزته هواتف مجهولة المصدر بالمخالفة لأحكام القانون 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات.

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عُثِر بحوزته علي المضبوطات التالية (140 هاتف محمول، شرائح اتصال بشبكات المحمول) وكذا تحقيق الاتصال اللاسلكي فيما بينها عن طريق حدود نطاق مكاني 500 متر، وعدد 22 هاتف محمول على هيئة ساعة يد مزودة بكاميرات تصوير، عدد 5 نظارة مكبرة جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وبمواجهته أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، واللواء حازم البدوي، نائب المدير العام اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

جارى تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.