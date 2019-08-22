ضبط صاحب شركة مستلزمات طبية يُزور المستندات الرسمية في الوايلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، في القبض على صاحب شركة يزور المستندات الرسمية وتقليد المطبوعات المنسوب صدورها لجهات وهيئات حكومية وترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية.

وتمكنت مباحث قسم شرطة الوايلي وبصحبته القوة المرافقة، من ضبط “عماد . ع . ع” 66 سنة صاحب شركة للاستثمار والمستلزمات الطبية بدائرة القسم، والسابق اتهامه في 4 قضايا آخرها 7740 لسنة 2008م الوايلي “خيانة أمانة” لمزاولته نشاطاً إجرامياً في مجال تزوير المستندات الرسمية وتقليد المطبوعات المنسوب صدورها لجهات وهيئات حكومية وترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية.

وبتفتيش مسكنه عثر على 2 خاتم شعار الجمهورية مطموسين الجهة التابعين لها "أحدهما ذو شعار صقر قريش الخاص بالجمهورية العربية المتحدة، خاتم معدني كودي، 36 أكلاشيه غير لائق، الأمانة العامة، العيادات الخارجية لمستشفى الدمرداش، أسماء أطباء مختلفة، المستندات والمحررات الرسمية الخالية من البيانات والممهورة بخاتم شعار الجمهورية والمنسوب صدورهم لهيئات حكومية مختلفة ( شهادات إتمام التعليم الجامعي ومحو الأمية، إعفاء وتأدية الخدمة العسكرية، عقود زواج شرعية، وثائق قيد عائلي، إجازات مرضية وتقارير طبية وجميعهم مقلدة.

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وضبطت الأدوات المستخدمة في التزوير “جهاز كمبيوتر بمشتملاته، اسكنر ألوان، ماكينة تغليف، عدسة مكبرة”.

وبمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترف باصطناع وتزوير المستندات الرسمية والحكومية باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته بقصد ترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية، وأقر بتحصله على أختام شعار الجمهورية المضبوطة بحوزته إبان أحداث يناير 2011م من أحد تجار الخردة بمنطقة عزبة أبو حشيش ـ دائرة قسم شرطة حدائق القبة ” لا يمكنه الإرشاد عنه ” وقيامه باصطناع الأكلاشيهات بأحد محال الزنكوغراف الكائنة بميدان العتبة ـ دائرة قسم شرطة الموسكي جاري الإرشاد عنه.

وبالعرض على اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أمر باتخاذ الإجراءات القانونية مع المتهمين.