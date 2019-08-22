سرقوا سائق "أوبر".. ضبط تشكيل عصابي بروض الفرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواطنين بأسلوب "انتحال صفة ضباط شرطة".

بدأت تفاصيل الواقعة بمرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة روض الفرج بشارع شبرا، تناهى إلى سمعهم صوت استغاثة من داخل سيارة ميكروباص "بدون لوحات معدنية" فقاموا بملاحقتها وترجل منها ثلاثة أشخاص بحوزة أحدهم جهاز لاسلكي لقطع الطريق وتعطيل حركة المرور، وأمكن ضبطهم قبل هروبهم.

ودلت التحريات أن المتهمين هم "بكر. ع" موظف ضبط بحوزته جهاز لاسلكي ماركة "كينوود"، "ياسر. ع" سائق ومقيم دائرة قسم شرطة النزهة، "حمادة. ع" موظف، سبق اتهامه في عدد 3 قضايا.

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وأمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، اعترف المتهمون بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المواطنين بأسلوب "انتحال صفة رجال الشرطة" وأقروا بأن المضبوطات بحوزتهم من متحصلات سرقة المجني عليه الذي استغاث بالقوات.

وقال المجني عليه أحمد محمود، 32 سنة، سائق بشركة "أوبر" أنه حال تواجده داخل السيارة قيادته بشارع شبرا، دائرة قسم شرطة الساحل فوجئ بقيام المتهمين باصطحابه داخل السيارة المشار إليها عقب إيهامه بأنهم رجال شرطة واستولوا منه على هاتفه المحمول ومبلغ مالي 30 ألف جنيه.

بمواجهة المتهمين بما جاء بأقوال المجني عليه أيدوها واعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.