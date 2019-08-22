تسريبات الدور الثاني بالثانوية.. ضبط 7 متهمين نشروا امتحانات عبر الإنترنت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:
ضبطت أجهزة الأمن، شخصًا لإدارته تطبيق على شبكة الإنترنت، تحت مسمى "تسريبات الأدبي"، وإرساله رسائل تتضمن نشر أسئلة وإجابات امتحان اللغة الإنجليزية "ثانوية عامة" دور ثاني، أثناء انعقاد الامتحان.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم المعلوماتية المستحدثة المرتكبة من خلال شبكة المعلومات الدولية الإنترنت.
وتبين من فحص هاتف المتهم، وجود آثار ودلائل عبارة عن الرسائل المشار اليها، وأسئلة امتحان اللغة الإنجليزية "دور ثانى"، إضافة إلى اشتراكه في 8 مجموعات "غش" في امتحانات ثانوية عامة تحت مسميات مختلفة.
وعند مواجهة الشخص المضبوط، بواسطة الأمن الوطني والعام ومديرية أمن سوهاج، اعترف بارتكاب الواقعة؛ لتسهيل الغش للراغبين من الطلاب.
وأسفرت جهود أجهزة الأمن بالتنسيق مع الجهات المعنية، عن ضبط 6 طلاب آخرين؛ لنشرهم أسئلة امتحانات الثانوية العامة "دور ثانى"، والإجابات الخاصة بها على مواقع التواصل الإجتماعى، وبحوزتهم هواتف محمولة عليها صور أسئلة إمتحان مواد؛ الأحياء، تفاضل وتكامل، الجغرافيا،
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المضبوطين.
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