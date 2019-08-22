"بمخزن سري من إسكندرية للقاهرة".. ضبط سائق بحوزته 185 طربة حشيش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
سقط في قبضة أجهزة الأمن، سائق بحوزته 185 طربة من مخدر الحشيش قبل ترويجها على عملائه بطريق "إسكندرية-القاهرة" الصحراوي.
كانت رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط أحد العناصر الإجرامية الخطرة سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام في مجال تهريب مخدر الحشيش من الساحل الشمالي الغربي للبلاد وترويجه على نطاق واسع لعملائه بمحافظة الجيزة.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية وبالاشتراك مع الإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة، أمكن ضبطه حال استقلاله إحدى السيارات في كمين أعد له بالطريق الصحراوي "الإسكندرية-القاهرة" بدائرة قسم شرطة ثان العامرية وبحوزته 185 طربة لمخدر الحشيش وزنت (18,500) ثمانية عشر كيلو وخمسمائة جرام) بمخزن سري أُعد خصيصاً بالسيارة لنقل وتهريب المواد المخدرة "مبلغ مالي، هاتف محمول".
وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات الاتجار، واستخدامه للسيارة والهاتف في عملية النقل والترويج.
جرى تحرير المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيق.
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