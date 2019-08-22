استدرجه بـ"تغيير عُملة".. تفاصيل مقتل مندوب على يد عامل بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية غموض واقعة مقتل مندوب بإحدى شركات النقل بالإسكندرية.

بدأت تفاصيل الواقعة ببلاغ تلقاه قسم شرطة محرم بك بمديرية أمن الإسكندرية من إحدى السيدات مُقيمة بدائرة قسم شرطة الجمرك بغياب زوجها "مندوب بإحدى شركات النقل" حال توجهه للعمل.

وقالت زوجته إنه كان في طريقه لمقابلة أحد الأشخاص (عامل بشركة خاصة)، وبتشكيل فريق بحث جنائي توصلت جهوده إلى أن الأخير وراء الواقعة.

Advertisements

واعترف المتهم بارتكاب الواقعة، قائلًا إنه استدرج المجني عليه للشقة محل إقامته بزعم تغيير عملات أجنبية بأخرى وطنية، ولدى محاولته مغافلة المجني عليه والاستيلاء على ما بحوزته من مبالغ مالية، حدثت بينهما مشاجرة.

وأضاف المتهم أنه قام على أثر المشاجرة باستلال "سكين" وطعن الضحية فلفظ أنفاسه الأخيرة، واستولى على أموال ونقل الجثة إلى أخرى مقابلة له "تحت الإنشاء" وأخفى الأموال.

استهدفت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية الشقة المشار إليها، وعثرعلى جثة المجني عليه ومبالغ مالية (495 ألف جنيه مصري، 1200 يورو، 300 دولار، 300 دينار كويتي، 1700 درهم إماراتي، 5400 ريال سعودي) وجواز سفر الضحية.