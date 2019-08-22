ذبحه لسرقته.. تجديد حبس موظف متهم بقتل سائق "أوبر" 15 يوما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مصر الجديدة، اليوم الخميس، تجديد حبس موظف 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامه بقتل سائق "أوبر".

كشفت تحقيقات أحمد خالد، وكيل نيابة الحوادث، أن المتهم طلب عبر تطبيق "أوبر" سائقًا لتوصيله لأحد الأماكن بمصر الجديدة، وفي أحد الشوارع الهادئة من المترجلين، هدده باستخدام "سكين" بحوزته لترك السيارة وهاتفه وأمواله، فرفض الضحية.

وأضاف التحقيقات أن المجني عليه صرخ مستغيثًا عدة مرات، ما دفع المتهم لذبحه ثم سدد إليه عدة طعنات أخرى حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

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وحسب التحقيقات، اصطدمت السيارة في أحد الأرصفة واندلعت فيها النيران، ما دفع الأهالي للهرولة نحوها واحتجاز المتهم حتى تسليمه لرجال الشرطة.

وأظهرت مناظرة النيابة عن إصابة المجني عليه بجرح ذبحي وعدة طعنات أودت بحياته وتحفظت على السكين المستخدمة في الحادث، وكشفت المعاينة عن تناثر دماء الضحية في الجزء الأمامي من السيارة.

وعلى الفور، انتقل رجال مباحث مصر الجديدة لمحل الواقعة، وألقوا القبض على المتهم وإحالته للنيابة التي تولت التحقيق.