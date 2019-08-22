‏‫الداخلية تداهم 4 مراكز لعلاج الإدمان في حدائق الأهرام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بحملة مُكبرة استهدفت عدداً من المراكز العلاجية غير المرخصة لعلاج الإدمان بمنطقة حدائق الأهرام بالجيزة، وذلك بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة وبمشاركة الجهات المختصة "إدارة العلاج الحر، صندوق مكافحة وعلاج الإدمان".

وأسفرت جهود تلك الحملة عن استهداف 4 مراكز لعلاج الإدمان حيث تبين عدم وجود تراخيص من وزارة الصحة أو تسجيل بالنقابة، عدم وجود عقد محروقات أو رخص نفايات، عدم وجود فريق طبي مؤهل، عدم تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية، عدم اتباع سياسات مكافحة العدوى، عدم وجود موافقات على العلاج للمرضى المتواجدين، عدم وجود تذاكر طبية، عدم وجود ترخيص بمزاولة مهنة التمريض، الطبيب المتواجد ممارس عام وليس أخصائي نفسي.

حُررت المحاضر اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.