خلال يوم.. ضبط 6 تجار مخدرات بحملة أمنية بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شنت إدارة مكافحة المخدرات حملة مكبرة لضبط مروجي المواد المخدرة بأنواعها بالقاهرة.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط "م.م"، 22 سنة، عاطل، ومقيم دائرة قسم شرطة المرج حال تواجده بدائرة قسم شرطة السلام أول، وبحوزته كمية من الفودو المخدر وزنت 1.750 كيلو جرام، ومبلغ مالي 270 جنيه، وهاتف محمول، "طاهر.ع"، 29 سنة، عاطل، مقيم مركز شبين القناطر/قليوبية حال تواجده بدائرة قسم شرطة السلام أول، وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 140 جرام، ومبلغ مالي 240 جنيه، وهاتف محمول، "محمد.س"، 22 سنة، عاطل، ومقيم بلوك 32 مساكن الحرفيين ـ دائرة قسم شرطة منشأة ناصر، سبق اتهامه في القضية رقم 936 لسنة 2015م منشأة ناصر " سلاح بدون ترخيص " ـ حال تواجده منطقة سكنه ، وبحوزته كمية من الحشيش المخدر وزنت 310 جرام ، ومبلغ مالي 720 جنيه ، هاتف محمول ، "محمود.م"، 31 سنة، عاطل ومقيم شارع الرزاز ـ دائرة قسم شرطة منشأة ناصر حال تواجده بمنطقة سكنه، وبحوزته كمية من الحشيش المخدر وزنت 240 جرام ، ومبلغ مالي 430 جنيه ، وهاتف محمول

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وأثمرت الجهود عن ضبط "يوسف.ع"، 32 سنة، عاطل ومقيم دائرة قسم شرطة حلوان 00 والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 11671 لسنة 2014م المعادي " مخدرات " والمقضي فيها بالسجن 6 سنوات بجلسة 22/12/2017م حال تواجده بمنطقة سكنه ، وبحوزته كمية من الحشيش المخدر وزنت 1.200 كيلو جرام ، ومبلغ مالي 3600 جنيه ، وسلاح أبيض " كتر " ، وهاتف محمول ، "نادي.ن"، 28 سنة، عاطل ومقيم قرية أبسوج ـ مركز الفشن/بني سويف00 حال تواجده بدائرة قسم شرطة حلوان وبحوزته كمية من الفودو المخدر وزنت 1 كيلو جرام، ومبلغ مالي 1600 جنيه، وسلاح أبيض " مطواة، بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته الغير مشروعة والسلاح الأبيض بقصد الدفاع.

بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته الغير مشروعة، والهواتف المحمولة لتسهيل اتصاله بعملائهم

وبالعرض علي اللواء نبيل سليم مدير الادارة العامة لمباحث القاهرة، أمر بتحرير المحاضر اللازمة، والعرض على النيابة العامة.