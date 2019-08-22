أخبار مصر | محافظ القاهرة: نقل 546 أسرة للأسمرات.. وهدم 196 مدبغة بسور مجرى العيون‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ القاهرة: نقل 546 أسرة للأسمرات.. وهدم 196 مدبغة بسور مجرى العيون‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تابع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بدء أعمال إزالة منطقة أكشاك أبو السعود والمدابغ، والتى تقوم بها محافظة القاهرة فى اطار خططها للقضاء على المناطق العشوائية ونقل سكانها إلى مدينة الاسمرات وتعويض أصحاب المدابغ ومصانع الغراء عن منشآتهم.

وأشار المحافظ خلالها إلى أنه تم نقل وتسكين 546 أسرة حتى الآن بمشروع الأسمرات 3 بوحدات مفروشة بالكامل بالأثاث ومزودة بالأجهزة الكهربائية اللازمة، مع توفير وسائل نقل للمواطنين الذين تم اخلائهم ونقلهم إلى مساكنهم الجديدة والذى لاقى إستحسان المواطنين وأدى إلى مطالبة المقيمين بالمنطقة بسرعة نقلهم أسوة بجيرانهم، وقد تم هدم 274 عقار حتى الأن كما تم هدم 196 مدبغة وباقى 18 مدبغة سيتم ازالتهم خلال الأيام المقبلة، كما تم الانتهاء من إزالة 51 مصنع غرة.

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وفور الانتهاء من إزالة المنطقة بالكامل ورفع كافة المخلفات منها، سيتم إعادة تخطيطها طبقاً للمخطط العمرانى، والذى قام بتصميمه خبراء الهيئة العامة للتخطيط العمرانى وإعادة استغلال المنطقة المتميزة تراثياً وارتباطها بسور مجرى العيون.

وكان قد تقرر اعتبار منطقة أبو السعود وسور مجرى العيون بمصر القديمة منطقة إعادة تخطيط، حيث تعد منطقة عشوائية من الدرجة الثانية ومقامة على أملاك دولة في ضوء صدور قرار المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وقرار المحافظ تنفيذاَ لخطة اجهزة الدولة لتطوير المناطق العشوائية.

ويعد مجرى العيون أحد معالم القاهرة الاسلامية التي شيدها السلطان الغوري قبل نحو 800 عام، وتسعى الدولة إلى إحياء هذه المنطقة التاريخية وإعادة إبراز رونقها الحضارى، بما تتمتع به من قيمة ثقافية لتمثل إضافة جديدة على خارطة المقاصد الأثرية والسياحية بمصر.