أخبار مصر | غدا.. "مصر للطيران" تسير 22 رحلة لنقل ٤٨٠٠ حاج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. "مصر للطيران" تسير 22 رحلة لنقل ٤٨٠٠ حاج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستمر شركة مصر للطيران، في تسيير رحلاتها لعودة حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة.

وتسير الشركة غدًا الجمعة، ٢٢ رحلة جوية من جدة والمدينة المنورة إلى مطار القاهرة وبرج العرب لنقل ٤٨٠٠ حاج، بواقع ١١ رحلة من جدة لنقل ٢٥٠٠ حاج من بينهم رحلة خاصة لحجاج دولة مالي، و١١ رحلة من المدينة المنورة لنقل ٢٣٠٠ حاج من حجاج تضامن البحيرة ومطروح والقاهرة والإسكندرية والفيوم والغربية، وقرعة سوهاج والبحيرة والوادي الجديد والأقصر وقنا، والأمن الوطني بخلاف رحلات العمل.