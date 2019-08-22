أخبار مصر | صندوق مكافحة وعلاج الإدمان يختتم فاعليات معسكره التدريبي اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان يختتم فاعليات معسكره التدريبي اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يختتم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، اليوم الخميس، فاعليات المعسكر التدريبي لإعداد وتأهيل القيادات التطوعية من الشباب بكافة المحافظات، والذى استمر على مدار 4 أيام بمحافظة الإسكندريةّ خلال الفترة من 19 إلى 22 أغسطس.

وأكد عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، أن المعسكر يهدف إلى استثمار طاقات الشباب الإيجابية وإعداد برامج تدريبية تؤهلهم كقيادات للعمل التطوعي.

كما أكد أن الهدف منه زيادة قدرات الشباب المعرفية والمهارية في مجال خفض الطلب على المخدرات، ﻭانه يتم إعداد مجموعة من القيادات الشابه الذين تم اختيارهم فى العمل التطوعى بالمحافظات، وتنفيذ مبادرات ميدانية للتواصل المباشر مع الجمهور وتعريفهم بالصندوق وخدماته الوقائية والعلاجية والرد على الاستفسارات التي تدور في الآذهان عن طبيعة مرض الإدمان وإمكانية العلاج من خلال الخط الساخن 16023 فى ظل حرص واهتمام القيادة السياسة بالشباب.