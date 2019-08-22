أخبار مصر | مبادرة "مفتش جديد" لرعاية وحماية القوى العاملة وتأمين بيئة العمل

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أعلن وزير القوى العاملة، أنه بهدف رفع الوعي بين مفتشي السلامة والصحة المهنية بأحكام القانون ونشر استخدام قوائم المراجعة بين المفتشين، تم عقد اجتماعا لموجهي ومديري ومفتشي مكاتب السلامة والصحة المهنية بمديرية القوي العاملة بالمنيا، لشرح مبادرة "مفتش جديد" ومناقشة جميع الموضوعات التى تخص التفتيش والمعوقات التي تواجهه فى العمل.

كما تم مناقشة ما ظهر من ملاحظات وفي أثناء التوجيه الفنى من موجهي الإدارات العامة بقطاع السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة، وأساليب المراجعة للعمل على تجنب هذه الملاحظات فى المستقبل.

وأوضح الوزير أن مبادرة "مفتش جديد" هو نظام جديد اتخذته الوزارة عند انتهاء التوجيه الفنى والخروج بملاحظات داخل عمليات التفتيش الميداني، ليتم مناقشة هذه الملاحظات أمام جميع المفتشين لزيادة الخبرات بالتلاحم بين جميع المفتشين ليتم والمتابعة للتأكد من استيعاب الجميع لما تم مناقشته من ملاحظات ولإحكام الالتزام بالقانون.

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ومن جانبه قال أيمن ربيع وكيل الوزارة للسلامة والصحة المهنية: إنه تم خلال الاجتماع شرح مبادرة "مفتش جديد" وكيفية تنفيذها خلال الفترات القادمة، فضلا عن طرق التفتيش الجديدة التى سوف يتم اتباعها، ومناقشة جميع المعوقات التى تواجه المفتشين فى التفتيش والرد على جميع الاستفسارات، لتوحيد المفاهيم والاجراءات بين الجميع.

وأكد أهمية السلامة والصحة المهنية والدور الذى تلعبه من أجل توفير بيئة عمل لائقة وصحية وآمنة، خالية من المخاطر والأمراض المهنية، والوقاية من الحوادث والأمراض المهنية وتقليل عدد الوفيات والإصابات المرتبطة بالعمل، مشيرا إلي أن رسالة وزارة القوى العاملة فى مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل تهدف إلى رعاية وحماية القوى العاملة وتأمين بيئة العمل، وتحقيق شروط العمل العادلة وظروفه الملائمة.

حضر الاجتماع مدحت الغمراوي مدير مديرية القوي العاملة بالمنيا، والمهندس محمد منتصر مدير عام إدارة السلامة والصحة بالوزارة، والمهندس محمود محمد مهدى مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بالمنيا، وجميع مديرى المكاتب وجميع المفتشين بالمنيا.