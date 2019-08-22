هبة تطلب الطلاق: "جوزي طلع أختي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - نور العمروسي:

أقامت هبة دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة في مدينة نصر، طالبت فيها الطلاق من زوجها، مبررة ذلك: "بعد 3 شهور زواج ما زالت عذراء".

وقالت "هبة. ص"، 31 سنة، موظفة: "تزوجت منذ 3 شهور من م. م، 35 سنة، موظف، تقليديًّا، حيث إننا زميلان في العمل، والمشكلة أن زوجي يعاني من عجز جنسي وخدعني ولم يصارحني بذلك قبل الزواج، وتزوجني من أجل التجربة في العلاج"

Advertisements

وأضافت مُقيمة الدعوى التي حملت رقم 2496 لسنة 2018: "زوجي طلب مني أقف بجانبة ولا اتخلى عنه وأساعده في العلاج وأتعاطفت معه، وأصبحت أذهب معه إلى الطبيب ولكن حالته النفسية ساءت بسبب شعوره بالنقص، ويتعامل معي بمنتهى العصبية وأنا لا اتحمل لأني أصبت باكتئاب وحزن لعدم شعور بأني عروسة".

وتابعت "هبة": "زوجي طلب ألا أخبر أسرتي بحقيقة مرضه ولكني لم أقدر أخفي عن أمي أي شيء، وصارحت والدتي بالمشكلة التي أعاني منها من يوم الزفاف، وكان رأيها أطلب الطلاق"، فيما قالت لها: "لو أنتي متنازلة عن حقك إنك تكوني أم فأنا لا أتنازل في حقي إني أكون جدة، كوني ابنتها الوحيدة".

واستكملت الزوجة: "طلبت الطلاق من زوجي ولكن حماتي اعترضت وطلبت مني أصبر بجانب زوجي، وعندما أصريت على الطلاق ساومتني على الطلاق مقابل التنازل عن كل حقوقي الزوجية، ودارت بيننا مشاجرة"، وقالت لها:"لا يمكن تأخذي شقى عمر ابني وأنتي قَدمك نحس عليه"، ومن ثم طردتها أمام زوجها، لذلك لجأت إلى محكمة الأسرة وأقامت دعوى طلاق ما زالت الدعوى منظورة.​