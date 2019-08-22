​السيسي يوافق على قرض مع صندوق النقد العربي بـ87.7 مليون دينار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار: نشرت الجريدة الرسمية في عددها اليوم، قرار جمهوري للرئيس عبدالفتاح السيسي رقم 96 لسنة 2019، بالموافقة على عقد قرض تسهيل دعم البيئة المواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة "الأول" بين مصر وصندوق النقد العربي والذي يقدم الصندوق بمقتضاه للحكومة المصرية قرضًا بقيمة 87 مليونًا و700 الف دينار عربي حسابي والموقع في القاهرة بتاريخ 2018/10/28.

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