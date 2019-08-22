حدث ليلاً| كشف تفاصيل التعدي على معاق بالشرقية.. وتطورات أزمة بريكست

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

شهدت الليلة الماضية وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث على الصعيدين المحلي والدولي.

الداخلية تكشف تفاصيل التعدي على معاق داخل محل حلاقة بالشرقية

أعلنت وزارة الداخلية، عبر صفحتها الرسمية "فيس بوك" في بيان رسمي، عن تفاصيل ضبط مرتكبي واقعة التعدي على شاب "من ذوي الاحتياجات الخاصة داخل محل حلاقة بالشرقية.

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كوريا الشمالية: لا نرغب في الحوار في ظل استمرار التهديدات العسكرية

حذرت كوريا الشمالية، اليوم الخميس، من صعوبة إجراء الحوار حول تفكيك الأسلحة النووية، طالما تسعى كوريا الجنوبية لشراء الأسلحة الحديثة مع استمرارها في القيام بما وصفتها بـ"الاعتداءات العسكرية".

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رئيس "كهرباء شمال الدلتا": 54 مليون جنيه إجمالي مشروعاتنا القومية الحالية

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قال المهندس محمد عسل، رئيس شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، إن الشركة حصلت على نصيب الأسد من بين شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية من حيث المساهمة فى تنفيذ وتوصيل التيار الكهربائي للمشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية الواقعة في النطاق الجغرافي للشركة، مشيرًا إلى أن إجمالي تكلفة المشروعات القومية التي يتم تنفيذها حاليًا يبلغ نحو 54 مليونًا و593 ألفًا و600 جنيه.

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ميركل: يمكن إيجاد حل بديل لإحدى النقاط الخلافية في اتفاق بركسيت "خلال 30 يوما"

أشارت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى أنه يمكن التوصل إلى حل بديل لحدود بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا، وهي واحدة اهم النقاط العالقة أمام التوصل لاتفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، "في خلال 30 يوما".

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خاص| مصطفى كامل يعلن عودته للتمثيل مطلع 2020

كشف المطرب مصطفى كامل، عن عودته للتمثيل، مطلع العام الجديد 2020.

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