أخبار مصر | تفاصيل جولة وزير النقل بمحطات المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل جولة وزير النقل بمحطات المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة النقل، اليوم، أنه في إطار المتابعة المستمرة للمشروعات التي تنفذها في مجال مترو الأنفاق والقطارات المكهربة، تم إجراء جولة تفقدية بدأت بتفقد محطة عدلى منصور التبادلية.

وأضافت أنه تم عقد اجتماعا موسعا مع قيادات هيئة الأنفاق والشركات المنفذة للقطار المكهرب والمرحلة الرابعة للخط الثالث بالمحطة حيث تم استعرض التخطيط العام للمنطقة التى يوجد بها المحطة والتى تعتبر نموذج للنقل متعدد الوسائط "الجزء الثانى من المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو والسكك الحديدية - القطار المكهرب - موقف الأتوبيسات".

كما تم استعراض معدلات تنفيذ المشروعين حيث طالبت بضرورة العمل على مدار الساعة و الالتزام بالجدول الزمني لكل مشروع.

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وأشارت إلى أهمية كل مشروع في تسهيل تنقل المواطنين خاصة مع الأهمية الكبيرة لتعظيم منظومة النقل الجماعي سواء داخل القاهرة الكبرى أو من القاهرة إلى المدن الجديدة.

ثم تم تفقد الأعمال الإنشائية لمحطات الهايكستب عمر بن الخطاب-قباء-هشام بركات- النزهة - هليوبيليس) واستقل الوزير قاطرة اختبار على السكة والتقى بالمهندسين والفنيين المحطات وأكد ضرورة الانتهاء من محطة هليوبليس والتي تعتبر من أكبر المحطات فى الشرق الأوسط وأفريقيا خلال أكتوبر المقبل.

وأوضحت النقل أنه سيتم نهو محطات النزهة ١ و٢ وهشام بركات في ديسمبر المقبل، على أن يتم نهو كل محطات الجزأين الأول والثاني من المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو حتى محطة عدلي منصور فى أبريل المقبل، بالتزامن مع وضع حجر الأساس للقطار المكهرب.